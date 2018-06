Inserita in Politica il 04/06/2018 da Direttore MARSALA. AGGIUDICATI I LAVORI PER ROTATORIA IN VIA FAVARA Sarà l´Impresa Angelo La Rocca (Palma di Montechiaro, AG) ad eseguire i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Favara. L´incrocio interessato è quello in prossimità dell´ex Mattatoio comunale e che interseca la via che giunge fino in via Salemi. Il progetto prevede un investimento di 150 mila euro. La suddetta Ditta si è aggiudicato i lavori offrendo un ribasso di poco inferiore al 34% sull´importo a base asta di quasi 128 mila euro.