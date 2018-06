Inserita in Tempo libero il 04/06/2018 da Direttore Serata pop internazionale con i Notanova lunedì 4 giugno alla Fiera Campionaria del Mediterraneo Dai classici del cantautorato italiano al funky. Un repertorio che spazia dalla musica evergreen alle hit del momento. Sul palco della Fiera Campionaria del Mediterraneo lunedì 4 giugno a partire dalle ore 21:30 si esibiranno i Notanova. La cantante Melania Li Castri, Marco Rampolla alla chitarra elettrica, Claudia Pizzurro al basso e Sergio Santoro alla batteria divertiranno il pubblico con la loro musica live. Il concerto dei Notanova fa parte del calendario degli eventi ufficiali della Fiera 2018 e sarà in onda in diretta sulle frequenze radiofoniche e i canali televisivi di Rta Radio Tivù Azzurra.