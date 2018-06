Inserita in Politica il 04/06/2018 da Direttore Stamattina prima giunta “itinerante”. Tranchida: «Iniziamo a lavorare sin da ora, contando sulla fiducia dei cittadini» Stamattina Giacomo Tranchida, candidato sindaco per Trapani, ha riunito gli assessori indicati per una prima pianificazione del lavoro da svolgere. «La nostra non è supponenza né arroganza – sottolinea Tranchida -. Ad una settimana dal voto che, speriamo, col consenso dei cittadini ci potrà consentire di poterli rappresentare, riteniamo sia assolutamente necessario iniziare a pianificare i primi interventi, quelli più urgenti. C’è tanto da lavorare e intendiamo portarci avanti sin da subito, così da poter essere immediatamente attivi già da lunedì 11 giugno, qualora naturalmente i cittadini dovessero preferirci».



Il primo incontro si è svolto alle ore 10, a Marausa, nei pressi della Torre. Il secondo, un’ora più tardi, al porto peschereccio. «Abbiamo scelto, non a caso, di tenere queste due prime “giunte itineranti” agli estremi del territorio comunale – continua Tranchida -. C’è un motivo ben preciso: con noi non ci saranno zone o cittadini di Serie A o Serie B. Tutti saranno sullo stesso piano e di tutto ci prenderemo cura, a prescindere dagli esiti del Referendum dello scorso 27 maggio».







Questi i punti all´ordine del giorno che sono stati affrontati:



1) Ecologia - Ambiente - Sicurezza & Territorio



- pulizia della città, riallocazione momentanea cassoni stradali raccolta differenziata - disinfestazione e derattizzazione;



- interlocuzione con Trapani Servizi ed Energetica Ambiente per passaggio, anche sotto riserva di legge, per la raccolta differenziata porta a porta - attivazione servizio max in autunno e contestuale campagna informativa;



- pulizia spiagge e moli “portuali” - adozione misure messa in sicurezza ed immediato monitoraggio aree “sensibili” scarichi (Litoranea nord / Cavallino Bianco);



- scerbatura stradale cittadina, nei quartieri e nelle frazioni - adozione ordinanza antincendio e disinfestazione / derattizzazione;



- messa in sicurezza definitiva verde pubblico (transenne, eritrine etc);



- attivazione servizi di vigilanza ambientale ed ecozoofila con assocazioni volontariato, di Protezione civile e assistenza sanitaria emergenziale - pianificazione pulizia tombini, caditoie, cunette e canali;



- monitoraggio servizio idrico e idrico integrato;



- riattivazione impianti pubblica illuminazione quartieri / frazioni su viabilità pubblica.



2) Scuole ed Impianti sportivi



- verifica condizione servizi scolastici e sportivi e adozione possibili misure in house per assicurare una migliore possibile fruizione;



- Azioni e misure di programmazione finanziaria e politiche di sviluppo.



3) Aeroporto



4) Agenda Urbana



5) Zone Economiche Speciali e Porto



6) Colombaia.