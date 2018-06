Inserita in Cronaca il 04/06/2018 da Direttore Trapani: sequestro di pesce nei pressi dell’Area Mercatale di Via Cristoforo Colombo Ancora un sequestro nell´area antistante il mercato del pesce di Via Cristoforo Colombo. Oggi la Polizia Municipale, congiuntamente alla Guardia Costiera, ha sottoposto a sequestro 18 Kg di pesce detenuto abusivamente, senza tracciatura e priva della necessaria documentazione sanitaria.

Al venditore abusivo è stata comminata una sanzione di 309 €.

Si tratta del secondo sequestro, nel giro di pochi giorni, eseguito grazie all´impegno costante della Squadra Annonaria della Polizia Municipale di Trapani, per garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole della libera concorrenza.