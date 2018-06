Inserita in Tempo libero il 04/06/2018 da Direttore Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci nei concorsi di Taormina e Fiuggi L´Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci, costituita circa 3 anni fa dall´Associazione Culturale Musicando, diretta dal M° Alessandro Vinci e formata da 50 musicisti, ha recentemente partecipato a due prestigiosi Concorsi Nazionali per bande ed orchestre fiati, a Taormina il 29 Aprile e a Fiuggi il 12/13 Maggio.



L´Orchestra ha partecipato in categoria giovanile, sfidando gruppi più maturi ed ottenendo in entrambi i concorsi la fascia di primo premio. Nello specifico si è piazzata al secondo posto nel Concorso a Taormina, ricevendo particolari apprezzamenti per il suono e la ritmica.



Il 12 maggio scorso invece l´Orchestra ha raggiunto la città di Fiuggi dove ha partecipato in Categoria B (sezione giovanile europea) alla XX edizione del concorso "La bacchetta d´oro". Presso il teatro comunale di Fiuggi l´Orchestra ha dato il meglio di sé, confermando nuovamente la fascia di primo premio e classificandosi in terza posizione.



I progetti futuri dell´Orchestra prevedono la realizzazione di un concerto estivo con il compositore siciliano Nunzio Ortolano e la partecipazione ad altri concorsi ed eventi prestigiosi.



«L´Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci – ha dichiarato il sindaco di Custonaci Giuseppe Bica - è una delle eccellenze del nostro territorio. Complimenti all´Orchestra, a tutti i musicisti e al maestro Alessandro Vinci».