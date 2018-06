Inserita in Tempo libero il 03/06/2018 da Direttore San Vito lo Capo presso il Diving Center EL Bahira recupero di una piccola tartaruga marina caretta caretta Eccezionale recupero a San Vito lo Capo presso il Diving Center EL Bahira di una piccola tartaruga marina caretta caretta. La collaborazione tra un ospite del Villaggio INO Grimaudo, lo staff del Diving e quello del villaggio con Giorgio Borsellino hanno consentito di salvare la tartaruga da morte sicura.



Brutta avventura, conclusasi fortunatamente a lieto fine.Il giovane esemplare di tartaruga marina caretta caretta è stata rinvenuta ferita nel golfo di Cofano, sulla scogliera di fronte El Bahira village.

Accortisi della presenza dellanimale, in evidente stato di disorientamento e con difficoltà natatorie, lapneista e il coordinatore del Diving Center, Giuseppe Corona, lo hanno recuperato sulla terra ferma, costatando la presenza di alcune lenze da pesca che lo avvolgevano assieme ad un amo conficcato allinterno della cavità orale. I soccorritori hanno dunque avvisato i militari della Guardia Costiera di San Vito lo capo che hanno immediatamente avviato tutte le manovre di primo soccorso necessarie per assicurare la sopravvivenza dellesemplare, con il supporto di personale del SOS Tartarughe Favignana.