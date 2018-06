Inserita in Politica il 03/06/2018 da Direttore Torretta, proroga mostra su “Evita, mito e messaggio” Su richiesta continua la mostra d´arte su Evita, ospitata presso il Piccolo Museo Etnografico di Torretta sito in Piazza Croce. L´ allestimento scenografico mette in risalto le undici opere dell’artista Vincenzo Greco, in particolare l‘urlo di “Evita” che rappresenta l’urlo di tanti umani sopraffatti dalle ingiustizie e dalle sofferenze, dall’ impotenza e indifferenza che affligge il nostro paese e l’opera “Cuore di Loto” di Vito Gurrado, il cuore simbolo di generosità, altruismo e amore, valori di cui Evita si fece portatrice. La mostra curata dall’associazione Evita Touring e da BCsicilia sede di Torretta, sarà aperta al pubblico tutte le domeniche dal 3 giugno al 26 Luglio, anniversario della morte di Maria Eva Duarte de Peròn.