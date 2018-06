Inserita in Politica il 02/06/2018 da Direttore Unire le forze del volontariato di protezione civile per prevenire, prepararsi e rispondere alle catastrofi. Azioni coordinate da portare assistenza rapida ed efficace a chi è nel bisogno Si informano i cittadini dei comuni di: Alcamo, Campobello di Mazzara, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, menfi, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice e Vita, che su proposta delle associazione di volontariato “Sicilia Occidentale” che in partenariato e con la collaborazione e supervisione del Dipartimento nazionale e regionale di protezione civile, della Prefettura di Trapani, i Libero Consorzio Trapani ed Agrigento nei giorni 22 - 23 - 24 Giugno 2018, si svolgerà l’addestramento regionale degli Operatori di protezione civile Belice 4 “Rischio sismico” Anche in memoria delle vittime del terremoto che colpi la valle del Belice nel 1968.

L’addestramento, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Coordinamento dei Sindaci della Valle del Belice, l’Unione dei Comuni del Belice, il Comune di

Santa Ninfa e “con il sostegno in servizi del coordinamento dei CSV della Sicilia - Fondo speciale per il volontariato”;

prevede di effettuare, attraverso le organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio ed altre che affluiranno dalle provincie siciliane, una serie di attività dimostrative che vedranno coinvolte le strutture operative della protezione civile, il mondo della scuola, i Sindaci e i dirigenti degli Enti Locali.