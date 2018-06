Inserita in Politica il 02/06/2018 da Direttore Auguri di buon lavoro al GOVERNO dalla Direzione e dalla Redazione La direzione e la redazione del quotidiano e tutti i collaboratori augurano al Governo i più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro. Ogni Governo, seppur espressione di una maggioranza, come affermava Platone, Governa nell´interesse della nazione e non nell´interesse di un gruppo.



LA Redazione e la direzione è certa, che le politiche che verranno attuate dal Governo, tuteleranno l´interesse dell´intera nazione.