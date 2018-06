Inserita in Tempo libero il 02/06/2018 da Direttore Associazione ANAS Campagna di pulizia “ Let’s Clean Up Europe 2018” Operazione Bonifica SP. 9. Torna l’iniziativa promossa dall’Ue contro il littering e l’abbandono dei rifiuti.

Qualche settimana e sarà tempo di pulizie di primavera, si potranno attuare tutte le azioni di pulizia straordinaria nel territorio, che si svolgeranno dal 1 marzo al 30 giugno.

Non solo nelle nostre case, ma anche per l’ambiente: una buona occasione è Let’s Clean Up Europe, iniziativa promossa dall’Unione Europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti.

La campagna Let’s Clean Up Europe si basa infatti su quella che in gergo viene definita una “call-to-action”: chiunque, potrà proporre ed organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia straordinaria che coinvolgano direttamente i cittadini.

A Let’s Clean Up Europe aderiscono molte istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato, scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti.

La campagna, giunta alla Terza edizione, che vede la nostra Associazione impegnata nel nostro paese come nelle precedenti edizioni in prima fila, infatti l’anno scorso abbiamo effettuato la bonifica per circa 5 km, sulla SP. 128 tratto di strada che và da Collesano a Lascari, mentre in Italia furono ben 410 azioni

Let’s Clean Up Europe è promossa dal comitato organizzatore che già promuove la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, composto appunto da AICA, dal Ministero dell’Ambiente, CNI Unesco, ANCI.

In questa iniziativa viene coinvolta anche la società E-Log azienda che gestisce l’A.R.O. mettendo a disposizione uomini e mezzi.

Inoltre sarà coinvolta la Coop. Sociale “ Badia Grande “ di Trapani che detiene una struttura di accoglienza per extracomunitari nel nostro territorio e che hanno dato la disponibilità nel partecipare a detta iniziativa.

Immancabile sarà anche l’aspetto “Social”, corollario ormai imprescindibile di ogni buona campagna di comunicazione: infatti l’azione che attueremo saranno condivise tutte le immagini o video sui principali social network dell’iniziativa (Let’s Clean Up Europe).