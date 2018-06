Inserita in Sport il 02/06/2018 da Direttore Under 13 femminili, organizzate dalla FIPAV Comitato Territoriale di Trapani, disputate il 31 maggio 2018 Le finali Under 13 femminili, organizzate dalla FIPAV Comitato Territoriale di Trapani, disputate il 31 maggio 2018 terminano con il successo della Polisportiva Erice Entello. In una giornata intensa ed afosa vede confrontarsi le 4 finaliste dei gironi Under 13 dove l´Erice Entello si deve confrontare con la Pallavolo Castelvetrano, la Pallavolo Marsala e la Polisportiva Arcobaleno Marsala sul difficile parquet della Palestra "F. Bellina" di Marsala. Dopo il sorteggio, per definire gli accoppiamenti delle gare di semifinali, l´Entello deve affrontare la ben attrezzata e forte Arcobaleno battendola per 2-0 dopo un primo set ben giocato ed equilibrato (25-21) nel secondo set le giovani entelline gestiscono bene la gara dettando i ritmi di gioco chiudendo il set e gara agevolmente (25-14) portandosi così alla gara per la finale del 1° e 2° posto contro la padrona di casa Pallavolo Marsala. La finale disputata nella Palestra "F. Bellina" vede le entelline scendere in campo ancora più decise e concentrate nell´obiettivo da raggiungere mantenendo ordine ed equilibrio. Il gruppo è fiducioso, c´è convinzione nei propri mezzi. Le locali del Marsala non sono riuscite a mettere in dubbio le sorti della gara gestita egregiamente dall´Entello e guidata da coach La Commare Cristina che vincendo i due set a disposizione con i parziali di 25-17 il primo e 25-15 il secondo salgono così sul podio, CAMPIONI PROVINCIALI.



Allenatori: La Commare Cristina, Vulpetti Piervito.

Atlete: Grimaldi Chiara (K), Adragna Sofia, Azzaro Azzurra, Di Bono Dalila,