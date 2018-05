Inserita in Politica il 31/05/2018 da Direttore Aeroporto Trapani/ Turano: sbloccato il bando per nuove rotte “Ai dati del mese di aprile che hanno fatto registrare un decremento del 90% dei passeggeri per lo scalo di Trapani-Birgi, potevamo reagire soltanto creando tutte le condizioni per far partire al più presto il bando per le nuove rotte aeree”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano annunciando la conclusione dell’iter per il nuovo bando riguardante i collegamenti con l’aeroporto ‘Vincenzo Florio’.



“La Regione ha già stanziato - spiega l’assessore - i circa 17 milioni necessari per il bando e il prossimo 7 giugno i 12 comuni del co-marketing firmeranno il progetto e la convenzione previsti dalla legge regionale 24 del 2016. Contemporaneamente il Comune di Marsala, che è stato individuato come comune capofila, conferirà mandato alla Cuc Trinakria Sud di Comiso di espletare la gara”.



“Il bando - aggiunge Turano - è un risultato importante che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro sinergico con l’assessore al Turismo Sandro Pappalardo, con Paolo Angius, Elena Ferraro e tutta Airgest. Si tratta di un passaggio fondamentale che però non esaurisce l’impegno del presidente Musumeci e di tutta la giunta per garantire una piena operatività dello scalo, una concreta attenzione al territorio e al suo sviluppo ed al diritto alla mobilità dei cittadini”.