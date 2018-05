Inserita in Politica il 31/05/2018 da Direttore A Collesano a Cura dell´A.N.A.S. Zonale Presieduta da A. VARA raccolta fondi per il recupero In occasione della raccolta fondi per il parco giochi, la Presidenza dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Collesano, Presieduta da Antonello VARA, comunica che nella serata del 27 maggio, come da programma è stato raccoltola somma di 365,00 che, integrata con la quota raccolta del 25 maggio di euro € 295,00 per un totale di euro, raccolte nelle due giornate, di €660,00. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta ed a tutti coloro che hanno donato, un particolare e sentito ringraziamento è andato ai soci che si sono dedicati all´iniziativa, sottraendo il loro tempo sia libero che alla famiglia per il bene comune. Un particolare ringraziamento è stato indirizzato a: Elena Ginju, Maria Liberti, catanese Veronica Catanese, Domenico Testa, Donato Vincenzo, Giancarlo Marino e Testa Angelo.



La luce ed per il gazebo è stata offerta dall´impresa di ceramica Iachetta. Infine, ha concluso il presidente Vara un particoalre citazione per Giovan Battista Meli e Michele Ianello, i quali hanno sostenuto l´iniziativa sia economicamente che moralmente. Ci si augura che altri possano seguire l´esempio per quello si sta facendo nell´interesse della comunità di Collesano. Ci si rammarica di non aver incontrato qualche concittadino in un momento cosi delicato per la comunità. Fatti e non parole Tutto il resto è noia