Il 2 giugno a Petrosino la cerimonia per la Festa della Repubblica L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri, con il patrocinio del Comune



Petrosino, 31.05.2018



Si svolgerà il 2 giugno, a Petrosino, la cerimonia per la Festa della Repubblica. L’iniziativa è promossa dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, con il patrocinio del Comune.



Questo il programma della manifestazione:



- ore 10,30 raduno dei partecipanti in viale Francesco De Vita;



- ore 10,35 alzabandiera ed esecuzione dell’Inno nazionale;



- ore 10,40 deposizione di una corona di fiori al monumento intitolato al Senatore Francesco De Vita.



A concludere la cerimonia saranno il presidente della sezione petrosilena



dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, Vincenzo Licari, e il Sindaco Gaspare Giacalone. Interverranno le autorità civili, militari e religiose.