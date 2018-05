Inserita in Politica il 31/05/2018 da Direttore Bando aeroporto Birgi, con Marsala Comune capofila. Tranchida: «Una conseguenza evidente e negativa «Apprendo dalla stampa del fatto che sta per concludersi il lungo iter del nuovo bando riguardante i collegamenti aerei con l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. La notizia, se da un lato fa tirare a tutti un sospiro di sollievo, da un altro non può non generare alcune considerazioni. Il Comune capofila, infatti, sarà quello di Marsala e non quello di Trapani. Ciò, a causa della scelta del commissario straordinario Francesco Messineo di non aderire all’accordo di co-marketing. Una scelta miope e negativa, sia in termini di sviluppo turistico del nostro territorio che di rispetto nei confronti degli altri Comuni che, invece, hanno proseguito nella strada del co-marketing, una strada di collaborazione e di sinergia tra territori limitrofi, nell’ottica del bene comune. Ribadisco il mio totale disappunto nei confronti della scelta del commissario Messineo e, al contempo, garantisco il mio assoluto impegno, se eletto, nell’aggiungere il Comune di Trapani ai sottoscrittori del co-marketing». Lo comunica Giacomo Tranchida, candidato sindaco per Trapani alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.