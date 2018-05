Inserita in Politica il 31/05/2018 da Direttore L´Associazione A.N.A.S.Collesano, Ricorda il colonnello Giuseppe Lima caduto in Iraq L’A.N.A.S., l’Associazione Nazionale di Azione Sociale di Collesano, si occupa dal 2011 di promozione sociale e natura, di scoperta e di recupero del territorio; di giovani, di solidarietà; ma si occupa anche della memoria e del ricordo di quanti non ci sono più, materia delicata ma non sempre percepita come tale da chi vi sarebbe tenuto per ruolo e funzioni.

La ricorrenza è quella triste della scomparsa del colonnello di origini collesanesi, Giuseppe Lima, caduto a Tallil in Iraq il 30 maggio 2005 a 39 anni, quando l’elicottero AB-412 sul quale si trovava insieme al capitano Marco Briganti di 33 anni, al maresciallo capo Massimiliano Biondini di 33 anni e al maresciallo Marco Cirillo di 29 anni, improvvisamente precipitò nel deserto.



Quindi vi aspettiamo domani alle ore 18,30 in piazza Caduti a Nassiriya, sul monumento ad essi dedicato, sarà deposta sull alltare omaggio floreale per ricordare il mostro compaesano

È un momento di riflessione il nostro vuole essere, precisa il presidente locale Antonello Vara – per condividere tutti insieme l’importanza della memoria. Al colonnello Lima e agli altri suoi colleghi, in quanto eroi, va tributato il giusto .

Nel frattempo abbiamo pulito la villetta per renderla decorosa a questo.evento. l A.N.A.S. Collesano.non dimentica nulla e va a soccombere a chi competenza distratto forse in questa campagna elettorale predicando bene e rozzolando male . FATTI E NON PAROLE, IL RESTO E SOLO NOIA