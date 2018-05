Inserita in Cultura il 30/05/2018 da Direttore Club per l’UNESCO. Al via la VII Battuta Fotografica “Castelvetrano. Verde Pubblico, il degrado antropico”. Domenica 3 giugno 2018 nel territorio castelvetranese, con la partecipazione dell´Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e della Pro Loco Selinunte, prenderà il via la VII edizione della BATTUTA FOTOGRAFICA MONUMENTALE E PAESISTICA, organizzata dal Club per l´Unesco di Castelvetrano Selinunte, dedicata quest´anno al verde pubblico di Castelvetrano, attenzionando il suo degrado antropico.



"L´evento, in linea con gli scopi statutari del Club, mira a far conoscere – dichiara il presidente del Club per l´Unesco di Castelvetrano Selinunte, Nicola Miceli – il nostro territorio nei suoi aspetti più reconditi affinché si possa, documentando lo stato dell´arte, intervenire per poterlo successivamente valorizzare e promozionare".



La "Battuta Fotografica" è aperta gratuitamente a tutti i fotoamatori che vorranno cimentarsi in questa singolare caccia allo scatto. Per i partecipanti sussiste solo l´obbligo della registrazione dopo aver preso visione del regolamento.



Il programma della giornata prevede l´inizio alle ore 9.00 con raduno in Piazza Amendola, per la registrazione dei partecipanti e la distribuzione del materiale con l´itinerario da percorrere. Quest´anno il Club ha pensato di aggiungere al percorso le guide speciali che in ogni sito illustreranno la storia e le tradizioni del luogo.



Alle 9.30 la "Battuta Fotografica" si snoderà per il centro storico di Castelvetrano, dal Parco delle Rimembranze, a Piazza Matteotti, Villa Regina Margherita, Villa Falcone e Borsellino, per chiudere in bellezza all´Area Attrezzata SS. Trinità di Delia. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking leggere. L´iscrizione è gratuita.



Successivamente, come previsto da regolamento, gli scatti inediti verranno selezionati dall´Unione Italiana Fotoamatori e le migliori fotografie, sulle quali saranno riportati i nomi degli autori che le hanno realizzate, saranno raccolte per la produzione di una presentazione su supporto video, la cui proiezione avverrà durante la cerimonia conclusiva dell´evento.