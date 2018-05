Inserita in Cultura il 30/05/2018 da Direttore COUS COUS FEST: AL VIA LA SELEZIONE DEGLI CHEF ITALIANI SAN VITO LO CAPO (TRAPANI), 30 MAG. Al via la selezione degli chef italiani che si sfideranno alla prossima edizione del Cous Cous Fest, la 21^ in programma a San Vito Lo Capo dal 21 al 30 settembre prossimi. Torna, infatti, anche quest’anno il “Campionato italiano Bia CousCous”, alla quarta edizione, la gara che mette a confronto a San Vito Lo Capo il 22 e il 23 settembre cuochi provenienti da tutta Italia che si cimentano nella preparazione di ricette a base di cous cous.

Partecipare alle selezioni è facile: fino al 30 giugno gli chef possono iscriversi online sul sito https://contest.couscousworld.com/ caricando la loro ricetta di cous cous insieme a una foto e una descrizione del piatto. Una giuria tecnica valuterà tutte le candidature ricevute e, tra tutti i partecipanti, ne selezionerà 5. Anche gli utenti del web sceglieranno un loro candidato, votando on line sulla piattaforma. I sei chef selezionati si sfideranno sul campo a San Vito Lo Capo, preparando la loro ricetta. Il vincitore entrerà a far parte della squadra italiana in gara al Campionato mondiale di cous cous che vedrà la partecipazione di chef provenienti da 10 paesi del mondo.

Il concorso è intitolato a Bia CousCous, l’azienda leader in Europa per produzione e commercializzazione di cous cous e al primo posto nel mondo per la produzione di cous cous bio, con sede ad Argenta (Fe), main sponsor dell’evento internazionale. Il regolamento del concorso si può consultare sul sito https://contest.couscousworld.com/.

Il Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, alla 21^ edizione, si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 21 al 30 settembre. La rassegna è organizzata dall’agenzia di comunicazione Feedback in partnership con il Comune di San Vito Lo Capo. Saranno dieci giorni appuntamenti tra gastronomia, cultura, musica, spettacolo. Maggiori informazioni sul sito www.couscousfest.it