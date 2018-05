Inserita in Cronaca il 30/05/2018 da Direttore Partanna: sanatoria per gli abusivi delle case popolari, pubblicato l´avviso del Comune a Un incontro esplicativo rivolto ai cittadini per discutere dei tempi e delle modalità che permetteranno agli inquilini irregolari degli alloggi popolari del comune di Partanna di sanare la propria posizione contrattuale nei confronti dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp). L’assemblea, organizzata dall’amministrazione comunale e alla quale interverranno il dottor Pietro Savona, direttore generale dello Iacp di Trapani e altri funzionari dell’istituto, si svolgerà martedì 5 giugno alle 17 presso il centro diurno per anziani “Giuseppe Parlato” in via Emanuela Setti Carraro. Nel corso della riunione i rappresentanti dello Iacp illustreranno il contenuto della nuova legge regionale e le procedure da seguire per avvalersi della sanatoria. Tutti coloro che sono interessati dal provvedimento sono invitati a prendere parte all’incontro. Nei giorni scorsi lo Iacp, in base alla sanatoria di recente approvata all’Ars, ha infatti avviato le procedure per consentire agli occupanti abusivi di alloggi popolari di mettersi in regola ai sensi dell’art. 63 comma 2 della legge regionale numero 8 dell’8 maggio 2018. “Invito vivamente gli interessati – afferma il sindaco Nicolò Catania – a partecipare all’assemblea durante la quale forniremo tutti i chiarimenti utili per mettersi in regola. Si tratta di un’occasione importante, per coloro che hanno occupato un’abitazione prima del 31 dicembre 2017 e che risultano in possesso dei requisiti di legge per ottenere l’assegnazione, di poter finalmente regolarizzare la propria posizione e ottenere legittimamente una casa di edilizia pubblica concordando anche, attraverso un piano di rateizzazione, il pagamento dei canoni arretrati”. La modulistica necessaria per inoltrare la domanda di accesso alla sanatoria può essere scaricata sul sito dell’ente www.iacptrapani.com nella sezione Urp alla voce “Modulistica inquilini” oppure può essere ritirata all’Ufficio relazioni con il pubblico, sito al piano terra della sede dell’Iacp. Per ulteriori delucidazioni anche al Comune sarà aperto uno sportello informativo.