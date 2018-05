Inserita in Politica il 29/05/2018 da Direttore Un centro di aggregazione per minori all’interno dell’ex ospedale Tedeschi-Scuderi Un centro di aggregazione per minori all’interno dell’ex ospedale Tedeschi-Scuderi. È questo l’obiettivo del progetto di “Adeguamento e ristrutturazione dei padiglioni B ed F” del complesso immobiliare di via Ospedale approvato in linea amministrativa dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e presentato all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro lo scorso 10 maggio.

L’edificio comunale, che da anni è inutilizzato e che più volte è stato preso di mira dai vandali, necessita infatti di un complesso intervento di riqualificazione. Su iniziativa dell’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Accardo, l’Amministrazione comunale ha pertanto stabilito di partecipare con un proprio progetto al bando PO FESR 2014-2010 “Interventi di adeguamento, ri-funzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e degli arredi, da adibire a nidi d’infanzia e a servizi integrativi per la prima infanzia, oltre che a centri aggregativi ed educativi diurni rivolti alle fasce d’età tra i 4 e i 18 anni”.

Oltre alle opere di ristrutturazione dell’immobile, necessarie al fine di ripristinare la vivibilità dello stesso, il progetto esecutivo redatto dall’arch. Maurizio Falzone, dirigente comunale dei Lavori Pubblici, in particolare prevede anche la trasformazione della struttura in edificio “a energia quasi zero”.

L’importo complessivo del progetto, in attesa del finanziamento da parte dell’Assessorato regionale, è di 500mila euro.