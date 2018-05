Inserita in Economia il 29/05/2018 da Direttore A Danilo Girasole di Marsala va il Premio Nazionale AVEDISCO per gli incredibili risultati raggiunti con l’azienda Holiday Dream Srl Esperienza e grandi doti da venditore. Questi i punti di forza di Danilo Girasole che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, ha ricevuto un grande riconoscimento: il Premio Nazionale AVEDISCO 2018. Il brillante professionista di Marsala, in provincia di Trapani, è stato premiato come miglior Incaricato alla Vendita Diretta per l’azienda Holiday Dream Srl grazie all’impegno, l’etica e la serietà profusa nello svolgere la professione.



AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – si occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota.



Danilo è stato nominato miglior Incaricato di Holiday Dream Srl, azienda leader nel settore vacanze, turismo e divertimento, perché con il suo entusiasmo travolgente ha creato una squadra di successo con la quale ha ottenuto il miglior risultato del 2017.



Le 39 Aziende Associate AVEDISCO nell’ultimo anno hanno ottenuto incredibili riscontri sul piano occupazionale ed economico: ben 251.000 Incaricati alle Vendite, +5% rispetto al 2016 e oltre 703 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +9%.



About AVEDISCO



Dal 1969 AVEDISCO è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi. A livello internazionale AVEDISCO è associata Seldia (Associazione Europea della Vendita Diretta) e WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).