ALL'OFFICINA DI DIO I Possibili scenari omaggiano il cantautore il 30 maggio Probabilmente il migliore cantautore italiano del momento. L'unico capace di ottenere successo con brani di scientifica qualità.



Questo è Cesare Cremonini, la cui storia musicale da frontman Lunapop ai giorni nostri da solista sarà omaggiata musicalmente dai Possibili scenari, mercoledì 30 maggio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria dedicata ai tributi.



In scaletta brani ormai entrati nella memoria collettiva, da “50 special” all’attuale “Nessuno vuole essere Robin”.



L’ingresso al locale è gratuito. Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 334 694 7185. Per essere aggiornati sugli eventi del locale si può cliccare sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/OfficinaDiDioPalermo/?fref=ts.