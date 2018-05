Inserita in Cronaca il 28/05/2018 da Direttore Mazara, Suor Paola in partenza per Assisi Cristaldi: “Una persona speciale che lascia un segno tangibile nella nostra comunità”

“Suor Paola è una persona speciale che ringraziamo per tutto quello che ha fatto nella nostra comunità in questi anni di permanenza. A nome personale e di tutta la Città un grazie di cuore e un grosso augurio per quel che sono certo riuscirà a fare ad Assisi”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi salutando Suor Paola Dal Pra, la suora francescana che dopo nove anni in Città è stata chiamata a continuare la propria missione ad Assisi. Presenti all’incontro anche gli assessori della giunta comunale e il segretario generale dell’Ente.

Suor Paola, evidentemente emozionata ha ringraziato sentitamente il Sindaco e l’intera comunità mazarese: ‘Vado con la certezza di lasciare in ottime mani quanto intrapreso dalla comunità La Casa della Comunità Speranza ed il progetto Mazara Casbah”.

Suor Paola proprio lo scorso 5 Maggio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Mazara del Vallo con questa motivazione:

“…Per essere stata in questo meraviglioso percorso anima ed infaticabile sostenitrice, coagulando attorno alla sua comunità religiosa volontari e animatori, promuovendo la collaborazione con tutte le realtà educative presenti nel territorio, facendo crescere la cultura dell’amore nel rispetto delle diverse appartenenze religiose, dando uno stile umile e semplice, espressione della spiritualità di Francesco di Assisi, facendosi carico, qualche volta, anche delle difficoltà economiche non solo dell’Associazione ma anche delle singole persone.…”