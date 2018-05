Inserita in Economia il 28/05/2018 da Direttore ALCAMO: SCADE IL 31 MAGGIO L’ISTANZA DA PRESENTARE PER ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE DI AVVIAMENTO NEI CANTIERI REGIONALI Il Comune di Alcamo ricorda che il Centro per l’Impiego di Alcamo ha pubblicato, nelle scorse settimane, l’avviso riguardante i lavoratori tra i 18 ed i 66 anni e 7 mesi disoccupati o inoccupati che possono presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria di avviamento nei cantieri regionali di lavoro.

L’ufficio per l’Impiego di Alcamo, viale Italia 1, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e gli sportelli preposti sono a disposizione degli interessati che dovranno presentarsi muniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, autocertificazione dello stato di famiglia per fornire i dati necessari alla compilazione della graduatoria e la certificazione in copia attestante l’eventuale riserva ai sensi della legge reg 27/91.

Il bando (legge regionale 3/2016) riguarda i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, la scadenza è fissata per il 31 Maggio 2018; la selezione dei soggetti da utilizzare nei futuri cantieri di lavoro è volta a mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale che derivano dalla carenza di opportunità occupazionali.