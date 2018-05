Inserita in Sport il 24/05/2018 da Direttore Al via domani gli Europei di ParaPowerlifting: 8 gli azzurri in gara Il Campione del Mondo Junior Donato Telesca in pedana domenica Inizia ufficialmente domani l’avventura dell’Italia agli Europei di ParaPowerlifting che si svolgeranno a Berck-Sur-Mer (Francia) dal 25 al 29 maggio. Un appuntamento cruciale per gli Azzurri, come sempre guidati dal Direttore Tecnico Nazionale Sandro Boraschi, che per l’occasione presenta una squadra rinnovata in molte delle sue componenti. Confermatissimo il Capitano Matteo Cattini, che domenica 27 maggio sarà protagonista della categoria 72 kg insieme ad un’altra roccia della squadra, nonostante la sua giovanissima età: si tratta di Donato Telesca, Campione del Mondo Juniores in carica nonché detentore del record del mondo di categoria Juniores. Confermati anche Giuseppe Colantuoni e Ludovico Forte, che prenderanno parte sempre domenica, alla gara di categoria 65 kg, e Paolo Agosti, in pedana sabato 26 nella cat. 59 kg. Primo appuntamento internazionale invece per Pietro Lombardo, il primo a portare i colori azzurri all´Europeo venerdì 25 maggio nella categoria 49 kg; sarà poi la volta di Raffaele Marmorale sabato 26, nella cat. 54 kg; a difendere le quote rosa una giovanissima Giorgia Danese, la più giovane della compagnia con i suoi 17 anni, che sarà in gara sabato 26 nella cat. 55.







A dare supporto al DT Boraschi ci saranno i tecnici Laura Lombardo, Antonio Di Rubbo e Filippo Piegari, nonché il Direttore Sportivo Salvatore Primo e il medico Chiara Cifarelli.







Di seguito la lista completa degli atleti azzurri in gara agli Europei:







Pietro Lombardo Cat. 49 kg – venerdì 25 maggio ore 16.15



Raffaele Marmorale Cat. 54 kg – sabato 26 maggio ore 10.15



Giorgia Danese Cat. 55 kg – sabato 26 maggio ore 12.45



Paolo Agosti Cat. 59 kg – sabato 26 maggio ore 15.15



Giuseppe Colantuoni Cat. 65 kg – Ludovico Forte Cat. 65 kg – domenica 27 maggio ore 10.00



Matteo Cattini Cat. 72 kg – Donato Telesca Cat. 72 kg – domenica 27 maggio ore 15.15