Inserita in Tempo libero il 24/05/2018 da Direttore In festa i Siciliani di Lippstadt Germania L´Associazione Sono stati festeggiati domenica 20 maggio 2018 i primi sei lustri di attività dell´Associazione "Gruppo Siciliano Italiani in Europa" di Lippstadt Germania, presieduta dal cav. Vito Ficara, originario di Paceco tp e corrispondente dalla Germania del Progetto Sicilia nel Mondo.

L´importante Associazione di Siciliani in Germania, ha festeggiato il 30° anno della costituzione, con una sobria cerimonia, che ha richiamato quasi tutti gli associati assieme al Sindaco della città Christof Sommer e ad alcuni ospiti, per un totale di oltre 70 persone.

Il presidente cav. Ficara nel suo discorso ha voluto ricordare i 30 anni di vita dell´Associazione. vissuti da protagonisti nella ospitale città di Lippstadt, Renania Settentrionale-Vestfalia: "Sono stati sei lustri trascorsi intensamente insieme a voi tutti, con un forte impegno comunitario a favore dei numerosi corregionali e soci, oggi abbiamo deciso di consegnare a tutti un attestato di benemerenza, per attestare l´impegno profuso in questi anni. Assieme, abbiamo deciso di festeggiare oggi la “Giornata del Siciliano nel Mondo“, ricordando ai presenti anche il 72° anniversario della costituzione della Regione Siciliana, avvenuto il 15 maggio del 1946. La mia è stata una lunga presidenza, fin dal primo anno di costituzione dell’associazione, tante le tappe importanti del lungo cammino, L´associazione negli anni è cambiata, si è evoluta, ha cercato di rispondere in maniera sempre più efficace ai nuovi bisogni emergenti della comunità e del nostro territorio, portando avanti progetti innovativi".

Il Sindaco della città Christof Sommer, nel suo breve intervento di saluto ha voluto evidenziare: "Cari amici la vostra è la comunità più grossa della nostra città e con piacere devo dirvi, che è anche la più importante, grazie a tutti sempre per il vostro impegno e ancora auguri per l´importante ricorrenza".

I festeggiamenti sono continuati con una ricca lotteria, che ha premiato quasi tutti gli intervenuti, a seguire la classica grigliata e "dulcis in fundo", la torta accompagnata dai meravigliosi cannoli siciliani.