Inserita in Sport il 24/05/2018 da Direttore Tappa dell’Europiade domani mattina al Baglio Florio delle Cave di Cusa e in piazza Favoroso a Tre Fontane Oltre 200 atleti provenienti da tutto il mondo saranno ospitati dalla Pro loco Costa di Cusa. Ad accoglierli sarà il sindaco Castiglione

Comunicato Stampa n. 075 del 24/05/2018

L’Europiade, l’evento sportivo internazionale che vede il coinvolgimento di oltre 2000 atleti provenienti da 40 paesi del mondo e che ha preso ufficialmente il via ieri pomeriggio con la parata inaugurale che si è svolta a Mazara del Vallo, farà tappa domani a Campobello.

Alla cerimonia di inaugurazione, in rappresentanza del Comune di Campobello, ieri pomeriggio è stato presente il vicesindaco Nino Accardo, che assieme al sindaco di Mazara Nicola Cristaldi e al Commissario straordinario di Castelvetrano-Selinunte Salvatore Caccamo, ha portato i saluti delle città che ospitano la manifestazione sportiva promossa dalla Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti.

La tappa dell’Europiade a Campobello è invece prevista per domani mattina (venerdì 25 aprile) intorno alle ore 9.30 al Baglio Florio delle Cave di Cusa, dove circa 200 sportivi di diverse specialità (marcia, corsa, nuoto, mountain bike e tiro con l’arco) saranno accolti dal sindaco Giuseppe Castiglione per un momento di ristoro e convivialità curato dalla Pro Loco “Costa di Cusa” che allestirà una degustazione di prodotti tipici locali offerti da alcune aziende del territorio.

Una seconda sosta degli atleti è prevista sempre in mattinata, intorno alle ore 12, in piazza Favoroso a Tre Fontane.