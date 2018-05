Inserita in Cronaca il 24/05/2018 da Direttore DECESSO NEONATO TRAPANI: L’ASP ISTITUISCE COMMISSIONE DI VERIFICA Istituita oggi dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, la “Commissione di verifica interna - decesso neonato del 23 maggio 2018”.

Alla luce di quanto verificatosi ieri nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell´ospedale S. Antonio Abate di Trapani con il decesso di un bimbo, A.C., nato il giorno prima, la direzione strategica aziendale ha proceduto all´istituzione della commissione “per acquisire ogni dato utile per accertare l´eventuale sussistenza di carenze assistenziali”.

Vengono chiamati a farne parte il direttore del dipartimento Materno-infantile dell’ASP, Pietro Di Stefano, come presidente, e Maria Carmela Riggio, risk manager dell’ASP, Maria Concetta Martorana, direttore medico del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate e Pietro Musso, primario del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Mazara del Vallo, come componenti.

La commissione dovrà “concludere i lavori ispettivi entro cinque giorni, in ordine agli esiti dell’attività che verrà posta in essere”.