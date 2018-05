Inserita in Tempo libero il 24/05/2018 da Direttore Addestramento Corpo Marettimo, un’attività addestrativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a cura della Stazione Sicilia Occidentale del Soccorso Alpino Si svolgerà dal 25 al 27 maggio a Marettimo, un’attività addestrativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a cura della Stazione Sicilia Occidentale del Soccorso Alpino, con sede a Palermo, grazie alla collaborazione e al supporto assicurati dal sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto. Nell’ambito delle attività addestrative che si metteranno in atto a Marettimo, dove si sono già verificati incidenti e dove potenzialmente potrebbero ancora verificarsene, il Soccorso Alpino ha comunicato di voler avviare una collaborazione sia con il personale della Guardia Costiera che dei Carabinieri presenti sull’isola, per collaborare nell’ambito del dispositivo di soccorso in caso di incidenti da affrontare mediante attività di elisoccorso con mezzi aerei dell’Aeronautica Militare. Nella mattina di venerdì, all’arrivo dei tecnici del Soccorso Alpino, è previsto un incontro congiunto con il personale della Guardia Costiera e dei Carabinieri, per analizzare problematiche e scenari di rischio, nonché la possibile collaborazione su scenari operativi. Le attività addestrative sull’isola saranno coordinate dal Capo Stazione Luigi Bompasso e dal Vice Capo Stazione Vincenzo Biancone, che pianificheranno l’incontro con Leonardo La Pica, Delegato X Zona Speleologica Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.