Inserita in Tempo libero il 23/05/2018 da Direttore Marsala il “Murale della Legalità”. Tappa del progetto “Rigeneriamoci” Inaugurato a Marsala il “Murale della Legalità”. Tappa del progetto “Rigeneriamoci” - promosso dall´Amministrazione comunale, le Scuole del territorio e la sezione marsalese dell´Associazione Nazionale Magistrati, l´opera è stata realizzata in Piazza Francesco Pizzo, in una facciata della scuola media “Mazzini”. Con la collaborazione dello stesso Istituto diretto da Franca Pellegrino, nonché del personale docente e degli assistenti, il writer Fabio Ferrara ha realizzato un´opera che ha ricevuto molti apprezzamenti. Il suo significato nelle parole dell´assessore Anna Maria Angileri: “Nel murale trovano posto le radici della legalità da cui nasce un uomo, simbolo della vitalità che non si piega dinanzi all’illegalità della mafia. Il cuore pulsa e la vita vince sulla morte. Un messaggio forte di speranza e di energia positiva”. Assieme al sindaco Alberto Di Girolamo, sono pure intervenuti Alessandra Camassa (presidente del Tribunale), Giulia D´Alessandro (magistrato, presidente della locale ANM), Enzo Sturiano (presidente del Consiglio comunale), Clara Ruggieri (assessore alle Politiche culturali). Presenti, il segretario generale Bernardo Triolo, assessori e consiglieri comunali, nonché rappresentanti delle Forze dell´Ordine e Militari, la cerimonia è stata chiusa dagli studenti della “Mazzini” che hanno letto significative citazioni di uomini e donne che hanno lottato e continuano a lottare contro la mafia, per affermare ogni giorno la legalità.