L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice ha promosso la giornata della legalità in ricordo delle vittime innocenti delle mafie L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice ha promosso la giornata della legalità in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ed in occasione del 70 anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.



Una giornata scandita da momenti significativi che hanno visto i ragazzi partecipare ad uno spettacolo teatrale dal titolo 泥a Falcone a Borsellino. I 57 giorni che hanno sconvolto l棚talia prodotto dalla Sound Power Service , ascoltare la testimonianza di vita dal Dott.Michele De Maria Magistrato della Corte D但ppello di Palermo e dei rappresentanti delle istituzioni.



Un corteo poi di 750 persone ha attraversato le vie di Valderice per giungere nel plesso scolastico intitolato a Giovanni Falcone dove si è celebrata una cerimonia di Commemorazione al termine della quale è stato consegnata a tutti gli studenti una copia della Carta Costituzionale donata dal Ministero dell棚struzione.



填na giornata importante ,che certamente i nostri ragazzi non dimenticheranno- afferma la dirigente scolastica Dott.ssa Aurelia Bonura.



Giovanni Falcone disse: 敵li uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali, e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.



E noi come scuola abbiamo il dovere di aiutare i nostri ragazzi a diventare quegli uomini e quelle donne che credono e promuovono gli ideali di giustizia, democrazia, libertà, solidarietà che ci vengono consegnati dalla nostra Carta Costituzionale . Oggi come si fa nella staffetta abbiamo consegnato ai ragazzi il testimone: la nostra Costituzione ...perché ciascuno sia Testimone di Legalità .