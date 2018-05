Inserita in Cultura il 23/05/2018 da Direttore Paceco, premio letterario con il cantastorie Peppino Castro Il cantastorie Peppino Castro si esibirà domani pomeriggio, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Paceco, in occasione della prima edizione del “Premio letterario La Koinè della Collina - Città di Paceco”.



La manifestazione, prevista a partire dalle ore 17, è promossa dall’associazione culturale “La Koinè della Collina”, che ha voluto il cantastorie pacecoto per un intermezzo musicale di qualità.



A margine della cerimonia di premiazione, Peppino Castro intonerà il brano introduttivo “Proemio del cantastorie”, per poi interpretare “La baronessa di Carini” e “La serenata del Vernagallo”. L’esibizione proseguirà con “Storia d’amuri du piscispada”, di Domenico Modugno, e con “Il treno del sole”, opera di Ignazio Buttitta che evoca il disastro di Marcinelle. “L’8 agosto 1956 – racconta Peppino Castro – nella miniera di carbone di Marcinelle, in Belgio, il fumo di un improvviso incendio invase l’impianto sotterraneo e provocò la morte di 262 lavoratori, compresi 11 emigrati siciliani, e quella tragedia è al centro del toccante componimento del poeta siciliano”.