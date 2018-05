Inserita in Politica il 23/05/2018 da Direttore Unesco: Mozia e saline Marsala in Word Heritage List, convegno M5S sabato a Pacec Con l´inserimento dell´isola di “Mozia e delle saline di Marsala, Paceco e Trapani” nella World Heritage List salirebbero a otto i siti Unesco della Sicilia. Delle opportunità di sviluppo legate all´ambizioso riconoscimento e del percorso già avviato per ottenerlo, a quasi tre anni dalla dichiarazione di Bonn che ha ´consacrato´ il percorso arabo – normanno di Palermo, Monreale e Cefalù patrimonio dell´unanimità, si parlerà sabato 26 maggio con inizio alle 16,30 presso la Torre di Nubia a Paceco (Tp).

All´incontro, organizzato dal MoVimento 5 Stelle, prenderanno parte la portavoce all´ARS del M5S Valentina Palmeri; il direttore della Fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini; l´Assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa; l´esponente del Wwf Silvana Piacentino e i candidati a sindaco del M5S per Valderice, Paceco e Trapani, Marcella Mazzeo, Aldo Grammatico e Giuseppe Mazzonello e il Portavoce del M5S di Marsala Aldo Rodriquez.