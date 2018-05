Inserita in Cronaca il 22/05/2018 da Direttore MAZARA DEL VALLO, CHIESA IN LUTTO: MORTO DON MARIO MADONIA Saranno celebrati dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, stamattina, alle ore 11,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo i funerali di don Mario Madonia, morto ieri all´età di 75 anni. Ordinato nel 1965 don Madonia non ha mai avuta assegnato una parrocchia e negli anni ha celebrato la santa messa nella cappella del cimitero comunale di Mazara del Vallo e nella chiesa di Santa Caterina (rettoria della Cattedrale). E’ stato sempre un presbitero di Curia: ogni mattina – sino a quando la salute glielo ha permesso – frequentava l’Ufficio di Cancelleria, dapprima con la funzione di vice cancelliere, poi da cancelliere. Per più di trent’anni è stato cerimoniere di ben sei Vescovi, incarico ricoperto sino a qualche anno fa. Nato il 23 giugno 1941, ancora giovinetto, fu allievo prima del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, poi del Seminario della Diocesi di Trapani, dove completò la sua formazione spirituale e culturale. Ha perfezionato, infine, gli studi presso l’Università Lateranense di Roma. «Fu ordinato presbitero il 4 luglio 1965 – scrive don Pietro Pisciotta nel bollettino diocesano del 2015 – il Vescovo lo chiamò a lavorare come suo cerimoniere e addetto all’Ufficio della Curia vescovile. Fu canonico del Capitolo della Cattedrale e fu anche Giudice delegato nella causa di beatificazione della serva di Dio Pina Suriano di Partinico». Nel 2007, anno d’ingresso dell’attuale Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, è toccato a lui fare da cerimoniere. In moltissime foto di quel momento è ritratto insieme al Vescovo Mogavero e all’emerito monsignor Emanuele Catarinicchia.