Inserita in Cronaca il 22/05/2018 da Direttore Tratto in arresto Domenico Cardinale dai Carabinieri di Mazara per possesso di Hashish e di 56.850,00 euro Continuano in maniera serrata i controlli dei Carabinieri nel territorio di Mazara del Vallo e nei territori limitrofi.

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Mazara del Vallo, guidati dal Maresciallo Maurizio Giaramita unitamente ai colleghi dell’Aliquota Operativa e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio teso al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno eseguito numerosi controlli nelle aree periferiche della città. All’esito del servizio, è stato tratto in arresto Domenico Cardinale di anni 41, trovato in possesso di oltre 32 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di 56.850 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Il soggetto, dopo gli accertamenti del caso, è stato tradotto presso casa circondariale “San Giuliano”di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Marsala. Il materiale sequestrato è stato rinvenuto in un fondo agricolo nella disponibilità dell’uomo e adiacente alla sua abitazione, a seguito di una meticolosa attività di perquisizione, protrattasi per diverse ore, svolta dai Carabinieri supportati dall’eccellente fiuto di Derby, pastore tedesco in servizio presso l’unità cinofila.

La droga immessa sul mercato, al dettaglio, avrebbe fruttato al Cardinale oltre 300 mila euro.

Il servizio in questione si colloca nell’ambito di una mirata ed incessante attività coordinata di controllo del territorio condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Trapani. L’attività combinata e la collaborazione dei vari reparti impiegati hanno permesso di raggiungere gli odierni risultati operativi.