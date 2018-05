Inserita in Economia il 21/05/2018 da Direttore Pillole di imprenditoria: le regole per la realizzazione di spogliatoi a norma negli impianti sportivi Con la passione generale per lo sport e il fitness e con la crescente mania di possedere un fisico scolpito e statuario, il Italia il numero dei centri sportivi e delle palestre private continua ad aumentare, dimostrando che anche in tempo di crisi, fortunatamente, in pochi hanno scelto di rinunciare al proprio benessere.

Investire nel settore fitness: il nodo degli spogliatoi a norma di legge Investire nell´allestimento e nell´apertura al pubblico di una palestra dotata di sala pesi, di ambienti attrezzati per corsi di arti marziali, di danza o di fitness oppure lanciarsi nell´innovativo business dei box Crossfit rappresenta un progetto potenzialmente molto redditizio in un´epoca in cui il culto del Wellness avanza senza conoscere ostacoli. Individuare un´area adatta ed una struttura di dimensioni adeguate rappresentano ovviamente il punto di partenza. Tuttavia, nella scelta della sede è fondamentale preventivare non solo gli ambienti da destinare all´allenamento, ma anche quelli di servizio, la cui funzione è quella di accogliere gli avventori e fornire loro uno spazio all´interno del quale indossare la tenuta sportiva e svolgere le varie routine di igiene al termine delle sessioni in palestra.

Aspetti legali della progettazione e realizzazione degli spogliatoi Indipendentemente dai corsi che eroga, una struttura sportiva deve necessariamente offrire dei servizi di qualità e locali funzionali caratterizzati da elevati livelli di igiene e sicurezza. Gli impianti sportivi devono innanzitutto garantire un impiego efficiente e sicuro da parte degli ospiti. Per poter assicurare questi aspetti fondamentali è necessario che l´impianto sportivo venga concepito nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, sull´igiene e sull´integrità della struttura in generale. Dal punto di vista legale, un impianto sportivo presenta i seguenti elementi: • spazi destinati alle attività sportive: campi, piste, piscine, ecc. • spazi destinai ai servizi di sostegno: spogliatoi per staff e clienti, servizi igienici, locali per il primo soccorso, punti di controllo, locali tecnici, uffici amministrativi e magazzini o depositi per le attrezzature • impianti tecnici (sanitario, idraulico, antincendio, ecc.) • spazi destinati al pubblico: servizi igienici, tribune, parcheggi, punti ristoro, ecc. • spazi aggiuntivi: laboratori o sale riunioni per eventuali servizi aggiuntivi • spazi secondari: parcheggi e locali per lo staff Tra i vari spazi, quello che merita una particolare attenzione è lo spogliatoio sportivo. Si tratta di un luogo molto importante, perché offrire ai propri ospiti, allievi e soci la possibilità di disporre di uno spazio pulito e pratico in cui svolgere le proprie attività pre e post allenamento conferisce alla struttura grande serietà e professionalità. Il locale adibito a spogliatoio dovrà essere progettato con estrema cura, del resto come ogni altra area della struttura, scegliendo materiali di qualità e complementi di arredo funzionali, nonché studiando un´illuminazione adeguata e garantendo un elevato livello di privacy.

Come progettare lo spogliatoio sportivo Di seguito vogliamo fornire dei consigli utili per la progettazione e la costruzione di uno spogliatoio sportivo, partendo dalle dimensioni, che dovranno essere scelte in base ad alcuni aspetti specifici. Il flusso di persone che si attende presso la struttura è il primo fattore da considerare ai fini di una buona progettazione degli spazi, mentre il tipo di target, ovvero la tipologia dei clienti, è l´elemento seguente (età, sesso, condizioni fisiche, peso). Le panche Una volta individuate le dimensioni, bisognerà provvedere ad attrezzare lo spogliatoio con le adeguate dotazioni: zone ben equipaggiate, docce, servizi igienici, zone attrezzate con asciugacapelli e altri complementi. La sala principale dello spogliatoio dovrà inoltre presentare ogni tipo di arredo sportivo sia necessario per il comfort dei clienti: panche e scaffalature costituiscono gli arredi essenziali in quanto permettono ai clienti di depositare gli indumenti e le scarpe prima di cominciare le attività. La scelta dei materiali è fondamentale ai fini della sicurezza dei clienti: si dovranno perciò prediligere i materiali ignifughi e antiscivolo per i rivestimenti. Gli armadietti disponibili online in un ampio range di dimensioni, materiali, colorazioni e prezzi Ruolo chiave quello rivestito dagli immancabili armadietti: oggigrazie anche ai sempre più numerosi e-commerce che si occupano proprio di arredi e forniture sportive, questi elementi consentono agli atleti di depositare borsoni, indumenti, calzature, beni personali e tutto ciò che risulta superfluo durante gli allenamenti. Realizzati con l´ausilio di speciali trattamenti che li rendono resistenti all´acqua, all´umidità, alla formazione di ruggine e all´attacco delle muffe, questi complementi di arredo possono resistere anche per decine di anni quando di buona fattura, richiedendo esclusivamente un periodico intervento di pulizia come routine di manutenzione. Affidandosi ad un architetto o a professionisti esperti nelle realizzazione di spogliatoi e spazi destinati all´allenamento, sarà particolarmente semplice scegliere tra le varie tipologie di armadietto esistenti (a vano singolo o multivano, con lucchetto integrato o senza, ecc.) e massimizzarne il numero ottimizzando l´uso dello spazio all´interno dell´ambiente da arredare. L´illuminazione L´illuminazione rappresenta un altro aspetto determinante e dovrà essere pensata al fine di evitare di mettere in risalto i difetti fisici delle persone: solitamente, le luci calde rendono le linee più morbide e le forme più delicate. Sempre in quest´ottica, sarà opportuno inserire un limitato numero di specchi. Se la presenza degli specchi è limitata all´interno degli spogliatoi, va detto che, all´ingresso della struttura, è opportuno che vi sia una zona in cui le persone possano specchiarsi prima di lasciare l´impianto, non solo per una questione di aspetto, ma anche per un confronto prima e dopo l´allenamento che influenza molto la percezione di sé. Gli impianti termici, idraulici e di ricircolo dell´aria In termini tecnici, una particolare importanza è rivestita dall´impianto idrico-sanitario che non dovrà presentare alcun tipo di problema in termini di scarico dell´acqua. Molto importante anche il sistema di circolazione dell´aria, nonché il mantenimento di una temperatura adeguata. Se si considera che gli spogliatoi sono luoghi molto umidi in cui le persone sono spesso svestite, o completamente nude, è facile comprendere l´importanza di adeguare l´ambiente a temperature che non superino i 22°C.

Privacy e sicurezza negli ambienti sportivi Infine, l´aspetto che concerne la privacy e la sicurezza è un valore importantissimo all´interno di questo luoghi: in questo senso, si rivela determinante la scelta dei meccanismi di chiusura delle docce, dei bagni e degli armadietti, nonché il controllo delle entrate tramite l´uso di tornelli, o mediante altri sistemi avanzati che permettano il controllo numerico dell´utenza presente in struttura. è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale pubblicata sul portale del CONI Per approfondimenti e informazioni dettagliate sulle normative che attualmente regolamentano la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi