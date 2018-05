Inserita in Politica il 21/05/2018 da Direttore Partanna, emanata ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi “Invito i cittadini ad osservare il provvedimento” Il sindaco Nicolò Catania ha emanato un’ordinanza (n.26 del 10 maggio 2018) per prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri in vista della stagione estiva ormai alle porte. Il provvedimento, con decorrenza fino al primo ottobre, impone a tutti i proprietari o possessori di aree agricole, giardini, aree urbane inedificate, aree e terreni incolti, di provvedere ad una adeguata e sistematica pulizia degli immobili. I cittadini inoltre dovranno adottare ogni precauzione per l’incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potature e altro materiale, affinché il fuoco non si propaghi in alcuna maniera, assicurandosi che il terreno sia sufficientemente isolato con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. Le operazioni di accensione dei fuochi dovranno comunque essere sorvegliate fino all’esaurimento e spegnimento. L’ordinanza infine vieta tutte le azioni e attività che possano determinare anche potenzialmente l’innesco d’incendi. Gli interventi, si legge nell’ordinanza, dovranno essere eseguiti su tutto il territorio comunale con massima urgenza e in caso di mancata applicazione sono previste sanzioni comprese fra i 25 e i 500 euro e la conseguente segnalazione dei trasgressori all’Autorità giudiziaria. “L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Nicolò Catania – invita tutti i cittadini ad effettuare gli interventi indicati nell’ordinanza per prevenire il pericolo degli incendi. Nell’arco del periodo estivo provvederemo ad effettuare i necessari controlli su tutto il territorio comunale al fine di segnalare eventuali violazioni e comminare le relative multe nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni”.