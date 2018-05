Inserita in Politica il 21/05/2018 da Direttore DEVOLUTI IN BENEFICENZA I SOLDI RACCOLTI CON IL “PIETRO MORICI MEMORIAL 2018” Anche quest’anno grande successo per la Manifestazione podistica denominata “Pietro Morici Memorial 2018”, che si è svolta ieri 20 maggio a Trapani. Accanto al ricordo del Car. Sc. Pietro Morici, barbaramente ucciso dalla mafia insieme al Capitano D’Aleo e all’App. Bommarito il 13 giugno 1983, si è svolta una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature per la riabilitazione motoria che saranno devolute all’associazione di volontariato “il Solco” di Valderice.

Non si è trattato semplicemente di una corsa, è stata una giornata di sport, emozioni e solidarietà. Bellissima la cornice di pubblico che ha potuto godere dell’intrattenimento musicale garantito dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

La corsa, valida per il Campionato Nazionale UISP, quest’anno ha visto il tracciato allungarsi di 200 mt. rispetto ai 9.8 KM della passata edizione, arrivando così a10 km. Un’ ideale corsa tra passato e futuro, tra la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in nome dei valori in cui credeva e la speranza di chi, dopo aver assistito impotente al crollo dei propri sogni, ha deciso di rialzarsi con nuova voglia di ricominciare.

L’iniziativa, organizzata da UISP e Libera, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, Vigili del Fuoco, 6° Reggimento Bersaglieri, il patrocinio della Prefettura di Trapani e dei Comuni di Trapani e Valderice e il Coni, ha visto quasi 400 iscritti, appartenenti a diverse società podistiche, e numerosi partecipanti alla gara dei ragazzi che ha avuto inizio alle ore 9.

Grazie alle quote di iscrizione, al prezioso contributo fornito dagli sponsor e alle donazioni volontarie è stata raccolta una cospicua cifra da donare all’associazione “IL SOLCO” di Valderice.

Per il positivo risultato conseguito, gli organizzatori desiderano rivolgere un particolare ringraziamento agli sponsor, che con il loro supporto hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione.