Inserita in Politica il 21/05/2018 da Direttore Proseguono gli appuntamenti del candidato sindaco avvocato Vito Galluffo Proseguono gli appuntamenti del candidato sindaco avvocato Vito Galluffo. Dopo aver incontrato gli abitanti del popolare quartiere Villa Rosina, il noto penalista si è spostato a Guarrato dove ha incontrato un gruppo di imprenditori agricoli per discutere delle diverse problematiche che investono il settore. Alle ore 17, è in programma un incontro con i rappresentanti e gli iscritti dell´Università della terza età. Alle 19 invece, Gallufffo prenderà parte al confronto tra candidati "Il popolo dei misteri incontra la politica", organizzato dalla "Strada della Passione", in programma nei locali dell´associazione in via Nunzio Nasi 59.