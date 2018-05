Inserita in Tempo libero il 21/05/2018 da Direttore SPIAGGE E FONDALI PULITI. DOMENICA L´INIZIATIVA AMBIENTALE La Riserva dello Stagnone sarà il sito naturalistico di Marsala in cui, domenica prossima - 27 maggio - si svolgerà l´iniziativa "Clean Up". L´organizzazione è curata della locale sezione di Legambiente presieduta da Letizia Pipitone e si avvale del patrocinio del Comune di Marsala. Con l´obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell´ambiente, l´attività si concretizzerà nella pulizia di un tratto del litorale lagunare, a partire dall´imbarcadero storico per Mozia dove, alle ore 10, si ritroveranno i partecipanti assieme ai volontari di Legambiente. (a.t.)