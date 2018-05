Inserita in Cultura il 21/05/2018 da Direttore RADUNO FIAT 500 “CITTA’ DI MAZARA” Un lungo e colorato corteo per le vie cittadine La solita allegria e il caratteristico entusiasmo degli incontri che accomunano gli appassionati il raduno delle Fiat 500 ha fatto da scenario al consueto appuntamento annuale con il raduno delle auto 500 svoltosi in Città ieri, domenica 20 Maggio.



L’evento, organizzato dal Coordinamento Fiat 500 club di Trapani, ha registrato la partecipazione di un centinaio di equipaggi provenienti da tutta la Sicilia.



Nel corso della manifestazione gli organizzatori hanno omaggiato il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi che ha preso parte all’evento con il capo gruppo consiliare di maggioranza, Giampaolo Caruso, con il gagliardetto celebrativo dell’evento.