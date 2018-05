Inserita in Politica il 21/05/2018 da Direttore M5s. Università, una risorsa: il candidato sindaco per Trapani, Giuseppe Mazzonello, ha incontrato il professore Ignazio Giacona, Presidente del Polo Universitario di Trapani. «Il M5s guarda con attenzione al Consorzio Universitario Trapanese e al suo ruolo di mediazione e interlocuzione con l’Università di Palermo e con il Polo Universitario di Trapani. Riteniamo abbia un ruolo centrale e i suoi quasi 30 anni di attività al servizio degli studenti del territorio lo dimostrano». Lo ha affermato il candidato sindaco per Trapani del M5s, Giuseppe Mazzonello, che ha incontrato il professore Ignazio Giacona, Presidente del Polo Universitario di Trapani. Mazzonello ha assicurato che l’amministrazione comunale di Trapani a guida M5s avrà la massima attenzione nei confronti del Consorzio Universitario, strumento indispensabile per l’interlocuzione con l’Università. «Sbaglia ed ha sbagliato chi fino ad oggi ha guardato con diffidenza alla attività del Consorzio, fino al punto da uscirne dalla compagine sociale, come ha fatto l’ex sindaco di Erice, oggi candidato sindaco per Trapani, Tranchida, che ha fatto venire meno al Consorzio una dotazione annua di 200mila euro – afferma Mazzonello – accendendo anche un contenzioso giudiziario ancora non risolto. Il M5s al contrario, punta a una interlocuzione non rissosa e dialogante, che vogliamo continuare a coltivare con il Polo Universitario. Non dimentichiamo che , oggi il Consorzio Universitario è capace di assicurare servizi a novecento studenti, per cinque corsi di laurea, due dei quali di nuova istituzione. È su questa strada che intendiamo proseguire mantenendo saldo e se necessario rafforzando la presenza del Comune di Trapani, come socio di riferimento, in seno al Consorzio ».



Ieri pomeriggio Giuseppe Mazzonello ha partecipato al confronto con gli altri quattro candidati a sindaco per la città di Trapani che si è svolto presso l’aula magna del Seminario Vescovile, organizzato dalla Associazione Trapani per il Futuro. Questo pomeriggio Giuseppe Mazzonello sarà presso il Comitato Elettorale di via Marinella, insieme ad alcuni candidati al consiglio comunale del M5s per incontrare gli elettori e per spiegare loro il programma amministrativo per la città di Trapani.