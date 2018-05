Inserita in Cultura il 21/05/2018 da Direttore "Ci credete che siamo tutti artisti?", il 26 maggio al Teatro Palapartenope. Premio Abio Napoli I volontari Abio Napoli hanno raccolto 800 disegni dei bambini incontrati durante i turni nei quattordici reparti pediatrici di Napoli e Provincia. Il tema da interpretare per questa edizione è stato "Giro giro il mondo, da bambino lo dipingerei così." I bambini hanno così potuto liberare la loro creatività e realizzare degli splendidi disegni. Tutti i bambini che hanno realizzato un’opera, con creatività e passione, saranno invitati insieme alle loro famiglie alla festa del Premio Abio Napoli e verranno premiati per il loro impegno.



Il programma di questa giornata dedicata alla solidarietà e al divertimento per chi ha più bisogno sarà ricco di eventi e sorprese: accoglienza con animatori in maschera, truccabimbi, gadgets, palloncini, artisti di strada, cosplay.



In Teatro si terrà inoltre l’esibizione dei volontari delle associazioni premiate con il Premio "Napoli per l´infanzia": per il 2018 i premiati sono Associazione Autism Aid Onlus, Associazione Società Cooperativa Sociale "Il Grillo Parlante", Associazione Andare Oltre Onlus.



A presentare l’evento Francesco Mastandrea, da Radio Marte, ospiti Franco Ricciardi, Marco Napolitano di PianoCity, Carmine Martino di Mediaset e Radio Kiss Kiss, radiocronista del Calcio Napoli, clown Scarabocchio, e tante altre sorprese per rendere la giornata indimenticabile.

In una grande festa i 450 volontari di Abio Napoli avranno quindi modo di incontrare i bambini e le famiglie assistite durante la degenza in ospedale, tenendo sempre fede al motto: "Il sorriso è...un sogno realizzato!"