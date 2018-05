Inserita in Tempo libero il 21/05/2018 da Direttore Pedalata per la legalità organizzata da BCsicilia nell’anniversario della strage di Capaci In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, BCsicilia, in collaborazione con Comune di Capaci, la Direzione Didattica Alcide De Gasperi, l’Istituto Comprensivo Biagio Siciliano, organizza “La Pedalata per la Legalità”.

La manifestazione si svolgerà giovedì 24 maggio 2018 alle ore 16,00, a Capaci, lungo il corso Isola delle Femmine. Il raduno dei partecipanti si terrà nello spazio antistante la Direzione Didattica Alcide De Gasperi e l’Istituto Comprensivo Biagio Siciliano.

Dopo la partenza dalle due scuole si raggiungeranno quattro siti confiscati a Cosa Nostra presenti nel territorio comunale, in ognuno dei quali verrà proposta una riflessione dedicata ad una vittima della mafia.

Questo l’itinerario: la prima fermata è prevista davanti la cava ex cava Sensale (che avrebbe avuto un ruolo anche nella vicende legate alla strage di Capaci), si ritorna su Corso Isola nelle vicinanze del cimitero, dove si trova un terreno confiscato alla mafia, si riprende il percorso per raggiungere piazzale 23 Maggio, per soffermarsi davanti al parcheggio Copacabana, altra area confiscata alla mafia, si torna poi indietro ripercorrendo via Kennedy fino all’incrocio con Corso Isola, dove si procederà fino alla villa confiscata alla mafia, che diventerà caserma dei Carabinieri.