Inserita in Politica il 20/05/2018 da Direttore Esercitazioni, formazione dei volontari dell´Associazione ANAS L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) protagonista in attività di formazione e preparazione dei propri volontari, con la collaborazione della croce bianca magna vis, al fine di poter far fronte alle esigenze ed alle emergenze sia sotto l´aspetto sociale che sotto l´aspetto di catastrofi naturali.



Oggi (20 maggio) l´associazione Anas di Bagheria, guidata dal Presidente Vincenzo RUSSO, è impegnata a Misilmeri, comune della provincia di Palermo, in una esercitazione volta a preparare il personale in caso di necessità ed urgenza.



La presidenza Nazionale nel ringraziare il presidente Vincenzo, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro che si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale da parte della dirigenza dell´associazione.



In particolare, alla grande operazione di formazione posta in essere da parte dei dirigenti, consapevoli che solo attraverso la cultura e la formazione dei propri volontari, si possono affrontare le emergenze, con professionalità e competenze, di ogni natura affidati alla associazione sia da parte della pubblica amministrazione che da parte dei privati in stato di bisogno.



Il portavoce Nazionale nel prende atto del grande lavoro che si sta svolgendo sul territorio, esprime soddisfazione e ringraziamento a tutti i dirigenti dell´associazione nella certezza che solo ed esclusivamente la professionalità e la competenza possono essere elementi costitutivi di una grande associazione è l´anas, in questo momento e negli ultimi due anni, si è distinta per la formazione professionale, per competenze e per risultati ottenuti su tutto il territorio Italiano, dalle Alpi alle Piramidi.