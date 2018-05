Inserita in Politica il 20/05/2018 da Direttore Angelo CArollo: Trapani merita altri palcoscenici ed è giusto che li abbia Il cammino che Trapani dovrà prendere dopo il 10 di giugno sarà percorrere una strada non semplice ma pensata. Pensata per far in modo che step by step la città o meglio dire il territorio con Trapani capofila possa aver voce in capitolo in ambito regionale e puntare poi ad affermarsi nel panorama euro-mediterraneo come centro, come capitale della cultura.

Per far ciò bisogna inevitabilmente ripartire dalle realtà attive sul territorio e renderle partecipi con tavoli di confronto e unità di intenti verso obiettivi comuni.

Rendere nuovamente fruibili luoghi negati per anni alla cittadinanza con elevato interesse turistico culturale passa anche da loro.

Creare dei centri culturali costruiti ad hoc sulle nostre tradizioni, sui nostri tesori che ci caratterizzano è un dovere nei confronti dei cittadini e di chiunque voglia esporsi e proporre le proprie idee.

Dovremo studiare seriamente il mercato turistico e intraprendere una strategia ben pianificata, infatti nel cammino di Trapani e di tutto il territorio della West Sicily sarà di fondamentale importanza la programmazione.

Questo lo si raggiunge con un´amministrazione decisa a mettere da parte le bandiere e concentrarsi solo su una bandiera unica ovvero quella della nostra città. Lo si raggiunge con un´amministrazione che si affida alle competenze in ogni determinata materia, con un´amministrazione che mette al centro tutte le realtà attive sul territorio.

Da parte mia, come del resto da parte di tutti i ragazzi della Lista Tranchida Il Sindaco Per Trapani, posso promettere l´impegno e un taglio con il passato.

Nonostante i miei 35 anni posso contribuire con competenze in ambito turistico e con l´esperienza che mi porto dietro da un bel po´ di anni da Operatore Turistico e da promotore del territorio in giro per l´Europa.

Trapani merita altri palcoscenici ed è giusto che li abbia.