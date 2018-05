Inserita in Politica il 19/05/2018 da Direttore ANAS Formazione: incontro a Brescia su GDPR LA NUOVA PRIVACY” IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI; A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed il nuovo provvedimento appena approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2018 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Tutte le aziende, professionisti ed associazioni ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le nuove regole, avranno più responsabilità e caso di inosservanza delle regole rischiano pesanti sanzioni.



A.N.A.S. Associazione Nazionale Azione Sociale, Ente di Terzo Settore e di Alta Formazione, tramite la Delegazione Provinciale per Brescia e Cremona ed il suo Presidente sig. Vincenzo Campana, ha organizzato a Brescia il giorno 8 Giugno 2018, presso Park Hotel Ca Noa, il Seminario Tecnico Normativo “GDPR LA NUOVA PRIVACY” IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI;



Il Seminario approfondisce le novità in materia di Privacy introdotte dal Regolamento Europeo di Protezione dei dati personali (GDPR) che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018 ed il nuovo provvedimento appena approvato dal Governo, nel Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2018 nonchè le modalità operative e pratiche per adeguarsi alla normativa. Il Seminario indirizzerà i partecipanti verso aspetti pratici ed operativi.



Il Seminario, sarà tenuto da importanti ed autorevoli relatori:



Prof. Avv. Pier Paolo Rivello, ex Procuratore Generale Militare della Corte Suprema di Cassazione



Dott. Alessandro Bacchin Formatore Consulente ed Esperto nella Privacy e Sicurezza dei dati personali.



Il corso è rivolto a Professionisti, Imprenditori ed Associazioni



Per chi volesse partecipare il link per l’iscrizione e: https://seminario-gdpr-privacy.eventbrite.it/