Inserita in Politica il 19/05/2018 da Direttore Segni indelebili: sedotta e sclerata di Ilenia Speziale presentata da ANAS PIEMONTE: Sedotta e sclerata è il titolo del romanzo di Ileana Speziale, edito da Bordeaux Edizioni, che à stato presentato giovedì 17 maggio 2018, alle ore 18:00 presso Cascina Rubbianetta – Parco La Mandria, Strada Rubbianetta snc, 10040 Druento (TO).

«Si rendeva conto di non avere davanti a sé un nemico leale ma un avversario subdolo.

Un avversario che ha un nome ma non una forma ed è fatto solo dei segni che lascia.

Segni indelebili.

Ecco perché l’ago della bilancia, l’unica arma a disposizione nella partita della sua vita, era lei stessa.»

Ileana Speziale (Roma 1989) è giornalista pubblicista. Da sempre impegnata in campagne di sensibilizzazione per l’affermazione dei valori umani e il rispetto della dignità dell’uomo. Collabora assiduamente con l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), da quando all’età di vent’anni ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla.

La scrittrice nel suo romanzo, attraverso simpatici aneddoti, trame coinvolgenti e stravaganti intrighi, intende raccontare un pezzo di vita vissuta: il “passionale” mondo di Emily.

Emily è una giovane ventenne impegnata durante tutto il racconto a trovare il giusto equilibrio tra amore, passione, trasporto emotivo, e amicizia finché una sfrontata realtà la metterà di fronte ad una patologia che tenterà di cambiare la sua vita.

Questo progetto editoriale vuole essere uno strumento di sensibilizzazione, lontano da luoghi comuni, in particolare per i giovani che sono i più colpiti da questa patologia, nello stesso tempo vuole essere un veicolo di emozioni e di messaggi positivi da trasmettere attraverso questo percorso romanzato.

Alla presentazione prenderà parte, oltre all’autrice Ileana Speziale, Carlo Natale Procopio Presidente regionale Piemonte ANAS Italia, Chiara Lega rappresentante AISM Torino, Paola Marraffa Social Manager, Sergio Bussoni Sindaco di Druento, Antonio Castello Sindaco di Pianezza, Luca Casale Sindaco di Fiano. Modera la Dott.ssa Selma Chiosso giornalista de La Stampa.

Parte dei proventi del libro è a beneficio dei progetti di informazione e confronto del Gruppo Young AISM Roma per i giovani con sclerosi multipla (FB AISM ROMA).