Inserita in Politica il 18/05/2018 da Direttore BOLOGNA: «PREMIO DI PRODUZIONE E FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI» Avviare una revisione generale della macchina amministrativa comunale per renderla più moderna, snella ed efficiente puntando sui dipendenti. E´ l´obiettivo inserito nel pilastro dedicato alla burocrazia del progetto elettorale "Nuova Città". «Sebbene la pianta organica del Comune sia sottodimensionata- scrive il candidato sindaco Peppe Bologna-, la qualità del personale, la sua formazione continua e la rivisitazione delle mansioni a seconda delle inclinazioni e competenze di ciascun lavoratore, possono fare la differenza». Bologna intende istituire il premio di "produzione" per i responsabili del servizio e del personale del relativo ufficio, «che differisce dalla "produttività" in quanto sarà legato al concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati». «Responsabilità, collaborazione, armonia tra i dipendenti- conclude- sono i presupposti per lavorare meglio».