Inserita in Politica il 18/05/2018 da Direttore “Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara” Cordiale incontro, stamattina, nel palazzo municipale tra il sindaco Giuseppe Castiglione e il presidente dell’associazione “Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara” Mario Tumbiolo. Nel corso della riunione, Amministrazione e Strada del Vino hanno concordato sull’opportunità di avviare una serie di iniziative volte a rafforzare l’offerta turistica ed enogastronomica locale attraverso un’azione sinergica fra istituzioni ed aziende che si occupino non solo di vino e olio, prodotto principe del territorio campobellese, ma anche di altri prodotti alimentari di qualità.

«Lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio - afferma il sindaco Giuseppe Castiglione - è legato anche all’arte, alla cultura, al paesaggio e all’enogastronomia. Siamo lieti di collaborare attivamente con l’associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, avviando in sinergia azioni di marketing territoriale ed eventi che avranno come scenario estivo le località marinare di Torretta Granitola e Tre Fontane, suscitando così l’attenzione verso il nostro territorio e verso i nostri prodotti agroalimentari di eccellenza».

All’incontro, che si è concluso con uno scambio dei rispettivi crest, sono stati presenti anche l’assessore Lillo Dilluvio, l’assessore Valentina Accardo e l’enologo Massimiliano Barbera, profondo conoscitore del mondo vinicolo ed olivicolo, che, forte della esperienza già acquisita negli anni, darà sicuramente un valido contributo a questa iniziativa.